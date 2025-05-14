بريطانيا.. تحقيقات بعد هجمات طالت ممتلكات رئيس الوزراء

شفق نيوز/ بدأت في بريطانيا، تحقيقات أمنية مكثفة بعد استهداف ممتلكات لرئيس الوزراء كير ستارمر بثلاث هجمات حرق متعمدة، وسط تحديد مشتبه به شاب، وعدم استبعاد تورط دول معادية.

وتجري شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقيقا واسعا في سلسلة من هجمات الحرق العمد التي استهدفت ممتلكات مرتبطة برئيس الوزراء السير كير ستارمر.

الشبهات تتركز على شاب يبلغ من العمر 21 عاما ألقي القبض عليه في جنوب شرق لندن، ويجري التحقيق معه حول ثلاث هجمات وقعت في شمال لندن.

الهجوم الأول استهدف سيارة كان يملكها ستارمر سابقا وأضرمت فيها النيران قرب منزله العائلي، وقد امتلكت عائلته هذه السيارة لسنوات، وباعها لاحقا لأحد الجيران بعد فوزه في الانتخابات.

الهجوم الثاني طال باب شقة كان قد اشتراها مع شريكته السابقة في تسعينيات القرن الماضي، وباعها في عام 1997، لا يزال اسمه مرتبطا بسجلات ملكية العقار.

أما الهجوم الثالث فاستهدف منزل العائلة الذي انتقل منه ستارمر إلى داونينغ ستريت بعد الانتخابات، وتسكنه الان شقيقة زوجته وقد تعرض المدخل لأضرار بالغة دون وقوع إصابات.

حتى الان لم تكشف جنسية المتهم، والتحقيقات لا تستبعد تورط دولة معادية أو دوافع شخصية.