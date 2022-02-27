سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بريطانيا تحذر روسيا من استمرارها بغزو اوكرانيا: سيكون صراعكم مع "الناتو"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-27T12:29:12+0000
بريطانيا تحذر روسيا من استمرارها بغزو اوكرانيا: سيكون صراعكم مع "الناتو"

شفق نيوز/ حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، يوم الأحد، من ان استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا سيدفع حلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى التدخل العسكري.

وقالت تروس في تصريح لشبكة سكاي نيوز البريطانية "إذا لم نوقف بوتين في أوكرانيا، فسنرى آخرين يتعرضون للتهديد مثل دول البلطيق، وبولندا، ومولدوفا، وقد ينتهي بهم الأمر في صراع مع الناتو".

واشارت الى انه "ستكون هناك تكلفة اقتصادية هنا في بريطانيا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، لكن الناس يفهمون سبب الحاجة إلى هذه العقوبات".

وأضافت كبيرة الدبلوماسيين البريطانيين "أعتقد اعتقادا راسخا أن الشعب البريطاني يتفهم الثمن الذي سندفعه إذا لم نقف في وجه بوتين الآن".

يواصل الجيش الروسي التقدم وغزو المدن والاراضي الاوكرانية لليوم الرابع على التوالي.

وكان حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قد اعلم يوم الجمعة 25 شباط/ فبراير الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

related

بوتين يضع قوات الردع النووي في حالة "تأهب قصوى" رداً على تصريحات "عدوانية"

Date: 2022-02-27 13:26:03
بوتين يضع قوات الردع النووي في حالة "تأهب قصوى" رداً على تصريحات "عدوانية"

تحسباً للغزو الروسي.. أمريكا ترسل بأسلحة وذخيرة "فتاكة" إلى أوكرانيا

Date: 2022-01-23 12:58:09
تحسباً للغزو الروسي.. أمريكا ترسل بأسلحة وذخيرة "فتاكة" إلى أوكرانيا

توعد بعقوبات قاسية.. الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى سحب جيشها من أوكرانيا

Date: 2022-02-24 07:11:39
توعد بعقوبات قاسية.. الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى سحب جيشها من أوكرانيا

الرئيس الاوكراني يدعو مواطنيه إلى عدم "الهلع" ووعدهم بـ"النصر"

Date: 2022-02-24 08:17:18
الرئيس الاوكراني يدعو مواطنيه إلى عدم "الهلع" ووعدهم بـ"النصر"

الجيش الأوكراني يعلن تدمير 4 دبابات واسقاط 5 طائرات روسية أثناء تصديه للاجتياح

Date: 2022-02-24 08:44:20
الجيش الأوكراني يعلن تدمير 4 دبابات واسقاط 5 طائرات روسية أثناء تصديه للاجتياح

الرئيس الاوكراني يعلن قطع العلاقات مع روسيا ويدعو مواطنيه للدفاع عن البلاد

Date: 2022-02-24 09:45:10
الرئيس الاوكراني يعلن قطع العلاقات مع روسيا ويدعو مواطنيه للدفاع عن البلاد

أوكرانيا.. مقتل واصابة العشرات من الجنود اثناء تصديهم للغزو الروسي

Date: 2022-02-24 09:59:56
أوكرانيا.. مقتل واصابة العشرات من الجنود اثناء تصديهم للغزو الروسي

انفجارات واشتباكات متبادلة.. القوات الروسية تهاجم العاصمة الاوكرانية من عدة محاور

Date: 2022-02-26 04:18:45
انفجارات واشتباكات متبادلة.. القوات الروسية تهاجم العاصمة الاوكرانية من عدة محاور