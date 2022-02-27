بريطانيا تحذر روسيا من استمرارها بغزو اوكرانيا: سيكون صراعكم مع "الناتو"

شفق نيوز/ حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، يوم الأحد، من ان استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا سيدفع حلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى التدخل العسكري.

وقالت تروس في تصريح لشبكة سكاي نيوز البريطانية "إذا لم نوقف بوتين في أوكرانيا، فسنرى آخرين يتعرضون للتهديد مثل دول البلطيق، وبولندا، ومولدوفا، وقد ينتهي بهم الأمر في صراع مع الناتو".

واشارت الى انه "ستكون هناك تكلفة اقتصادية هنا في بريطانيا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، لكن الناس يفهمون سبب الحاجة إلى هذه العقوبات".

وأضافت كبيرة الدبلوماسيين البريطانيين "أعتقد اعتقادا راسخا أن الشعب البريطاني يتفهم الثمن الذي سندفعه إذا لم نقف في وجه بوتين الآن".

يواصل الجيش الروسي التقدم وغزو المدن والاراضي الاوكرانية لليوم الرابع على التوالي.

وكان حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قد اعلم يوم الجمعة 25 شباط/ فبراير الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.