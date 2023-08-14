بريطانيا تحذر رعاياها من وقوع هجمات ارهابية في السويد

شفق نيوز/ حذرت بريطانيا، رعاياها من احتمال وقوع هجمات "إرهابية" في السويد بعد وقائع إحراق نسخ من المصحف.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في إرشادات سفر محدثة إن "السلطات السويدية نجحت في إحباط بعض الهجمات المزمعة وألقت القبض على عدد من الأشخاص".

وأضافت: "يجب أن تكونوا يقظين في هذا الوقت.. من المرجح جدا أن يحاول إرهابيون تنفيذ هجمات في السويد"، وأن تكون الأماكن التي يزورها الأجانب أهدافا محتملة.

وأكد مستشار الأمن القومي السويدي هنريك لاندرهولم، في بيان، أقر فيه بتغيير إرشادات السفر البريطانية، بعد تزايد التهديدات في السويد منذ وقائع حرق نسخ المصحف.

وقال لاندرهولم إن تقييم المخاطر استند إلى وقائع اقتحام سفارة السويد في العراق في 19 يوليو/تموز ومحاولة الهجوم على سفارتها في لبنان في 9 أغسطس/آب، وكذلك إطلاق النار على موظفة في قنصلية سويدية في تركيا في الأول من الشهر ذاته.

كما حذرت الحكومة الأمريكية في إرشادات السفر الخاصة بها من احتمال وقوع هجمات "إرهابية" في السويد.

ووقعت عدد من وقائع حرق نسخ من المصحف في السويد في الفترة الماضية، ما حرك موجات غضب كبيرة في الدول الإسلامية، وتحركات دبلوماسية تحتج على سماح السلطات السويدية بمثل هذه الفعاليات.