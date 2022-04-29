بريطانيا تتوقع حربا ثانية لروسيا الشهر المقبل

شفق نيوز / توقعت بريطانيا، يوم الجمعة، أن يستخدم فلاديمير بوتن "موكب يوم النصر" الروسي بعد أسبوع، للإعلان عن التعبئة الجماهيرية لاحتياطاته من أجل "دفعة أخيرة" في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن "الرئيس الروسي قد يعلن حربا جديدة ضد (النازيين) في العالم، خلال العرض العسكري الكبير الذي سيقام في 9 مايو، الذي يشهد نهاية مشاركة روسيا في الحرب العالمية الثانية".

ورجح محللون أن بوتن يريد أن يكون في موقف يمكنه من خلاله إعلان شكل من أشكال الانتصار في 9 مايو/آيار، لكن مع اقتراب يوم النصر الروسي الآن بعد أقل من أسبوعين، قد يتحول هذا اليوم من إعلان لنصر، إلى إعلان لتوسعة الحرب.

يأتي ذلك، في أعقاب عمليات عسكرية روسية داخل الأراضي الأوكرانية، دخلت شهرها الثالث، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، فرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.