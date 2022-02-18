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بريطانيا تتعرض لإحدى أسوأ العواصف منذ عقود

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-18T09:06:31+0000
بريطانيا تتعرض لإحدى أسوأ العواصف منذ عقود

شفق نيوز / حذر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، يوم الجمعة، من رياح شديدة على شرق إنجلترا، بما فيها مدينة لندن، قبيل وصول العاصفة "يونيس"، إحدى أسوأ العواصف منذ عقود، فيما دعا المواطنين إلى البقاء في منازلهم.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الرسمية في المملكة المتحدة، تنبيها باللون الأحمر، كدلالة بوجود خطر على الحياة من الحطام المتطاير، لأجزاء من جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز، اعتبارا من صباح الجمعة، كما جرى تحذير ركاب السكك الحديدية في لندن من السفر.

وعلى غثر تلك التحذيرات، سيتم إغلاق مئات المدارس وتعليق جميع رحلات القطارات في ويلز، كما تم وضع الجيش في حالة تأهب.

وحذر خبراء الأرصاد من أن العاصفة "يونيس" قد تجلب رياحا تصل سرعتها إلى 90 ميلا في الساعة، مما يتسبب في اضطراب كبير وانقطاع للتيار الكهربائي.

و"يونيس" هي العاصفة الثانية التي تضرب المملكة المتحدة خلال أسبوع، بعد العاصفة "دادلي" التي ضربت أجزاء من اسكتلندا وشمال إنجلترا وأيرلندا الشمالية، تاركة آلاف المنازل بدون كهرباء.

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