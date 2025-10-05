بريطانيا.. الشرطة تحقق في حريق متعمد استهدف مسجداً

شفق نيوز- لندن

فتحت الشرطة البريطانية، يوم الأحد، تحقيقاً بشأن حريق اندلع في مسجد بمدينة بيسهافن شرقي ساسكس مساء أمس السبت.

ووفقاً لشرطة ساسكس، فقد أظهرت لقطات مصورة من كاميرات المراقبة لحظة اندلاع النيران عند مدخل المسجد، قبل أن يفر أحد الأشخاص من داخل المبنى، قبيل تمكن فرق الإطفاء من إخماده.

ووثقت صور من موقع الحادث احتراق سيارة أمام باب المسجد، في حين أكدت الشرطة عدم تسجيل أي إصابات، مشيرة إلى أن تحقيقاً عاجلًا بدأ، مع وجود مكثف لعناصرها في المكان ودوريات إضافية لتأمين دور العبادة وطمأنة المجتمع المحلي.

بدورها، قالت مفتشة المباحث كاري بوهانا، إن "الشرطة تحقق بوتيرة متسارعة"، داعية أي شخص يمتلك تسجيلات من كاميرات مراقبة أو أجراس أبواب ذكية أو كاميرات سيارات أو هواتف محمولة في المنطقة إلى تزويدها بالمعلومات.

وأضافت: "ندرك حجم القلق الذي أثاره هذا الحادث، والتأثير الذي يشعر به المجتمع المسلم نتيجة لذلك، نتبنى سياسة عدم التسامح مطلقًا مع جرائم الكراهية، ولا مكان للكراهية في أي مكان بالمقاطعة".