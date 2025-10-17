بريطانيا.. السجن لثلاثة "نازيين جدد" خططوا لهجمات على مساجد ومعابد يهودية

شفق نيوز- لندن

قضت محكمة بريطانية، يوم الجمعة، بالسجن لمدد متفاوتة مجموعها 29 عاماً ضد ثلاثة أشخاص كانوا يخططون لشن "هجمات إرهابية" تستهدف المساجد والمعابد اليهودية على حد سواء، حيث تبين بأن المجموعة تتبنى أفكار "النازيين الجدد" وتخطط لترجمتها إلى عمليات مسلحة.

وبحسب المعلومات، فإن الشبان الثلاثة كانوا يعتقدون بأن "حرباً عرقية سوف تندلع" وخططوا تبعاً لذلك لاستهداف منشآت عامة تتبع للمسلمين واليهود ومن بينها مساجد ومعابد ومدارس ومنشآت اجتماعية مختلفة.

والمجرمون الثلاثة هم: كريستوفر رينغروز (34 عاماً)، وماركو بيتزيتو (25 عاماً)، وبروغان ستيوارت (25 عاماً)، وقد نشرت الشرطة البريطانية صورهم الشخصية بعد صدور الإدانات القضائية بحقهم صباح الجمعة.

وادعى الشبان الثلاثة أمام المحكمة أنهم لم يكونوا جادين عندما أشادوا بزعيم النازية أدولف هتلر، ولا عندما ناقشوا الأهداف المحتملة.

لكن الشرطة قالت إن الشبان الثلاثة جمعوا بالفعل أكثر من 200 سكين وسيف، بالإضافة إلى دروع واقية ومسدس صعق كهربائي، وذلك لغايات تنفيذ هجماتهم الإرهابية.

كما قام رينغروز بطباعة معظم مكونات سلاح ناري نصف آلي بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وقالت الشرطة إنه كان من الممكن استخدام ما تم طباعته وكان من الممكن أن يؤدي "لعواقب وخيمة".

وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في شمال شرق إنجلترا جيمس دانكرلي: "رأينا هذا السلاح الناري، ثم رأيناهم يغيرون حديثهم ويتصاعد لديهم الكراهية، ويحاولون تحديد هدف حقيقي، ربما كان كنيساً يهودياً، أو مؤسسة إسلامية، أو مسجداً، أو مؤسسة تعليمية".

وأضاف: "عندما لاحظنا تغير هذا التصاعد، ورغبتهم في الظهور على أرض الواقع، اتخذنا الإجراءات اللازمة لاعتقالهم".

وتابع: "كانت تلك نقطة تحول بالنسبة لنا. كانت حماية الجمهور في غاية الأهمية، ولم يكن هذا ضرباً من الخيال".

وأُدين كل من رينغروز وبيتزيتو وستيوارت بتهمة التحضير لأعمال إرهابية وجمع معلومات من المحتمل أن تكون مفيدة لشخص يُحضر أو يرتكب عملاً إرهابياً، وذلك بعد محاكمة استمرت تسعة أسابيع.

وانتهت المحكمة في قرارها الصادر صباح الجمعة إلى إصدار أمر بسجن ستيوارت لمدة 11 عاماً، ورينغروز 10 سنوات، وبيتزيتو 8 سنوات، معربةً عن قناعتها بأنهم جميعاً ما زالوا متمسكين بأيديولوجيتهم المتطرفة.

ويُعتقد أن الثلاثة لم يلتقوا في الواقع قبل مثولهم معاً أمام المحكمة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها المحكمة فقد أُلقي القبض على الشباب الثلاثة عندما اعتقدت أجهزة الأمن أن هجوماً وشيكاً قد يقع وتسلل ضباط سريون إلى مجموعتهم الإلكترونية.