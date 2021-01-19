بريطانيا: الديمقراطية في امريكا لا يمكن أن تواجه بأقلية عنيفة

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، إن الإقرار بتولي جو بايدن، منصب الرئيس المقبل للولايات المتحدة، يظهر أن الديمقراطية هناك لا يمكن أن "تواجه بأقلية عنيفة".

وأشار راب للبرلمان البريطاني، إلى أن "استئناف اجتماع الكونغرس، والمصادقة على فوز جو بايدن في 7 يناير، أرسل رسالة أساسية مفادها أن الإرادة الديمقراطية للشعب الأمريكي، لا يمكن أن تتحداها أقلية عنيفة".

وفي ظروف استثنائية وغير مسبوقة في التاريخ الأمريكي، تستعد الولايات المتحدة لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، يوم غد الأربعاء (20 يناير)، حيث أن القلق كبير، لدرجة أن مسؤولين في "البنتاغون" تحدثوا عن إمكانية التعرض لهجمات من الداخل، على أيدي أفراد الجيش والشرطة أنفسهم.

أما الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، فيشعل الجدل حتى الربع ساعة الأخيرة من ولايته، مع استعداده لإصدار حوالي 100 عفو قبل انتهاء اليوم الثلاثاء، والذي سيكون فعليا آخر يوم له في البيت الأبيض.