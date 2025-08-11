بريطانيا.. اعتقال مراهق "نازي" خطط للهجوم على مسجد

شفق نيوز– لندن

أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم الاثنين، بأن الشرطة ألقت القبض على مراهق يبلغ من العمر 16 عاماً منتمٍ لما يعرف بـ"النازيين الجدد"، كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي على مسجد في مدينة غرينوك الاسكتلندية.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" أن عملية الاعتقال جرت قبل أشهر، حيث أوقف المحققون الفتى أثناء توجهه إلى مركز إنفركلايد الإسلامي، الذي يتسع لـ 275 مصلياً، بغرض إحراقه، وكان يأمل أن يكون مكتظاً بالمصلين.

وبحسب القناة، تمكن المراهق من إقناع إمام محلي برغبته في اعتناق الإسلام لكسب ثقته والدخول إلى المسجد، فيما كشفت التحقيقات أنه كان يستعد لتنفيذ الهجوم وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الشرطة، التي كانت تتابعه وفق معلومات استخباراتية، ألقت القبض عليه فور وصوله.

وعُثر بحوزة المشتبه به على مسدس هوائي ألماني، وسكاكين، ومكونات لصنع متفجرات، إلى جانب دفاتر ملاحظات تحمل رسماً للصليب المعقوف ونسخة من كتاب لأدولف هتلر.

وأقَرّ المراهق بذنبه بموجب قانون الإرهاب أمام المحكمة العليا في غلاسكو.