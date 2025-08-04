بريطانيا.. اتهام "محمد عمر خالد" بالتآمر بعد اقتحامه منشأة محظورة

شفق نيوز- لندن

وجهت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تهماً جديدة إلى الشاب "محمد عمر خالد" (22 عاماً)، على خلفية اقتحامه منشأة عسكرية محظورة تابعة لسلاح الجو الملكي في "بريز نورتون" بمقاطعة أوكسفوردشير.

ووفقاً لما ذكرته شبكة "بي بي سي" يواجه خالد تُهماً بالتآمر لإحداث أضرار جنائية، والدخول عمداً إلى منشأة محظورة بغرض الإضرار بأمن المملكة المتحدة أو مصالحها، وذلك بموجب قانون الجرائم الجنائية. وقد تقرر حبسه على ذمة التحقيق، على أن يمثل أمام محكمة "ويستمنستر" الابتدائية.

ووقع الحادث في حزيران/ يونيو الماضي، حين تسلّل نشطاء إلى قاعدة "بريز نورتون" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي في أوكسفوردشير ورشّوا طلاءً على طائرتين من طراز "فويجر"، ما تسبب بخسائر قُدّرت بـ7 ملايين جنيه إسترليني.

وأعلنت "بالستاين آكشن" مسؤوليتها عن العملية، وهي مجموعة مناهضة لتجارة السلاح، حظرتها الحكومة البريطانية لاحقاً بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، بعد سلسلة من الأنشطة التي استهدفت شركات تصنيع الأسلحة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكان أربعة أشخاص قد وُجّهت إليهم التُهم نفسها في الشهر الماضي، فيما لا تزال امرأة أخرى قيد التحقيق بكفالة، وقد أُفرج عن رجل دون توجيه اتهامات. وقد حصلت "حركة فلسطين" مؤخراً على إذن للطعن القانوني في قرار الحظر.