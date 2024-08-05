برلماني إيراني يدعو إلى قتل نتنياهو

شفق نيوز/ شدد نائب إيراني، يوم الاثنين، على ضرورة "قتل" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

ودعا محمد قاسم عثماني، في خطاب أمام البرلمان الإيراني، إلى تكرار عملية "الوعد الصادق"، عندما شنت إيران أول هجوم مباشر لها على الإطلاق ضد إسرائيل ليلة 13-14 أبريل، وأطلقت أكثر من 300 صاروخ باليستي على قاعدتين جويتين إسرائيليتين، وفق ما نقل موقع "نيوزويك".

وفي أبريل/نيسان، شنت إيران أول هجوم عسكري مباشر من أراضيها على الأراضي الإسرائيلية، ويومها، أطلق الحرس الثوري على إسرائيل وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ، وذلك ردا على غارة استهدفت السفارة الإيرانية في دمشق.

وقال عثماني: "آمل أن يتم تنفيذ عملية الوعد الصادق مرة أخرى للانتقام للدماء، لن نتفق على أي شيء أقل من موت نتنياهو"، بحسب ترجمة لموقع "أرمينيا نيوز" لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

‎وتتأهب إسرائيل والولايات المتحدة لرد إيران وحزب الله على مقتل فؤاد شكر، القائد العسكري الكبير بالجماعة اللبنانية في بيروت، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، في طهران.