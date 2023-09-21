برلماني كويتي يطالب باسترجاع ودائع بلاده لدى العراق: تبلغ 815 مليون دولار

شفق نيوز/ دعا عضو مجلس الأمة الكويتي أسامة الشاهين، يوم الخميس، إلى حوكمة وترشيد وحسن إدارة وتوجيه المنح والقروض والودائع الخارجية، مطالبا باسترجاع ودائع ومستحقات بلاده لدى الدول الأخرى.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن الشاهين، أنه وجه سؤالاً الى وزير المالية فهد الجارالله عن أسباب عدم استرجاع ودائع مستحقة السداد لدى الدول الأخرى.

وأضاف الشاهين، أنه تلقى إجابة من وزير المالية عن سؤال سابق، تبين أن قيمة الودائع الكويتية في الدول العربية تبلغ أكثر من مليارين و257 مليون دينار، موزعة على 9 دول عربية، منها 5 دول متعثرة.

وأوضح وفقاً لإجابة الوزير، فإن إجمالي الودائع الكويتية الحكومية الحالية في العراق وحده، رغم سابقة الغزو العراقي، واستمرار التعديات والتهديدات ونقض الاتفاقية الأخيرة، تبلغ 815 مليون دولار مستحقة السداد في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري 2023".

وبين أن إجمالي الودائع الكويتية الحكومية الحالية في جمهورية مصر تبلغ 4 مليارات دولار، نصفها مستحق السداد في شهر سبتمبر/ ايلول الجاري، مستغرباً طلب وزير المالية عدم الكشف عن هذه البيانات، مؤكداً أن الأصل العام هو الشفافية والعلنية لتحقيق رقابة الرأي العام وممثلي الأمة المنتخبين على إجراءات الحكومة وقراراتها وكل ما يخص الخزينة العامة للدولة.

وأشار الى أنه سيوجه سؤالاً برلمانياً في ضوء هذه الإجابة التي يبدو منها أن الدولة لم تنجح في استرجاع أي من عوائد تلك الودائع الحكومية المليارية في الدول العربية.