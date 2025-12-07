برعاية أميركية.. اجتماع إسرائيلي قطري في نيويورك لإصلاح العلاقات

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الأحد، بعقد مسؤولين من الموساد ووفد قطري لقاءً ثلاثياً برعاية البيت الأبيض في نيويورك، في محاولة لإعادة العلاقات بين تل أبيب والدوحة بعد توترها إثر استهداف قادة حماس في قطر قبل نحو ثلاثة أشهر.

ويعتبر هذا الاجتماع الأرفع مستوى بين البلدين منذ توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة، ويأتي في وقت تستعد فيه الإدارة الأميركية لإطلاق مرحلة جديدة من خطة السلام في القطاع.

وترأس اللقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وحضر عن الجانب الإسرائيلي مدير الموساد ديفيد بارنيا، فيما مثل الجانب القطري مسؤول رفيع، وفق ما نقله موقع "أكسويس" الأميركي من مصادر مطلعة.

وتأتي الخطوة في إطار آلية ثلاثية اقترحتها واشنطن لتعزيز التنسيق والتواصل، ومعالجة الشكاوى المتبادلة، ومنع التهديدات الأمنية المحتملة مستقبلاً.

كما تأتي هذه التطورات بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات من حركة حماس في الدوحة يوم 9 أيلول/ سبتمبر 2025، وما تلاها من تراجع قطر عن دور الوسيط، ثم مكالمة اعتذار من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بضغط من واشنطن.