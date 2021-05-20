برعاية مصرية.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

شفق نيوز / بعد مباحثات أجراها المسؤولون الإسرائيليون، مساء يوم الخميس، وافقت تلب أبيب على مقترح القاهرة القاضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكشف المسؤولون، وفقا لقناة 12 الإسرائيلية، عن تفاصيل الاتفاق، الذي أجري برعاية مصرية، لافتة إلى أن "بدء سريانه سيتم بحلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل، أو في الساعات الأولى من فجر الجمعة، دون قيد أو شرط من كلا الجانبين".

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينيت) على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق النار غير مشروط، بحسب موقع هيئة البث الإسرائيلية.

ونوهت الهيئة إلى أن "إسرائيل قبلت الاتفاق مع الحفاظ على حقها في الرد على أي خرق من قبل حماس"، لافتة إلى أن "القرار اتخذ بالإجماع".

ووفقا للاتفاق، فإن "الجيش الإسرائيلي سيوقف هجماته على أهداف في غزة، ولكن إذا واصلت حماس إطلاق الصواريخ سيستأنف من جديد عمليات القصف والاستهداف".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أبلغ مسؤولون إسرائيليون، الجانب المصري، بشكل رسمي، عزم تل أبيب إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وتشن إسرائيل، منذ 12 يوما، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 259 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وترد الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، بإطلاق قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية، ما تسبب بمقتل أكثر من 12 شخصا وإصابات عديدة.