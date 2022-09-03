برسالة مصورة.. موظف أممي يناشد الأمم المتحدة الاستجابة لمطالب تنظيم القاعدة في اليمن

شفق نيوز/ بث تنظيم القاعدة، يوم السبت، رسالة مصورة لموظف في بعثة الأمم المتحدة باليمن، اختطفه التنظيم منذ أكثر من ستة أشهر، يناشد فيها بتلبية مطالب الجماعة لإنقاذ حياته.

وذكر موقع "سايت" الذي يرصد الحركات الإسلامية المتطرفة، أن أكام سوفيول أنام، الذي عُرّف عنه بأنّه مدير مكتب الأمم المتحدة للسلامة والأمن في اليمن، أكد في الفيديو أنّه اختُطف مع زملاء آخرين في 11 شباط/ فبراير الماضي في أبين عندما كانوا في طريقهم إلى عدن، المقر المؤقت للحكومة اليمنية، بعد استكمالهم مهمة ميدانية.

وأشار إلى أنّه يواجه "مشكلة صحية خطيرة" ويحتاج إلى رعاية صحية عاجلة، مناشدا الأمم المتحدة تلبية مطالب التنظيم للافراج عنه، من دون أن تتضح تلك المطالب.

وكانت المنظمة الاممية أعلنت في شباط/ فبراير الماضي أن خمسة من موظفيها خطفوا في جنوب اليمن الذي تمزقه الحرب وتنشط فيه الجماعات المتطرفة، وبينها جماعة "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، الفرع المحلي لتنظيم القاعدة.

ويشهد اليمن حربا ضارية منذ 2014 بين الحكومة المدعومة منذ 2015 من تحالف عسكري بقيادة السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق شاسعة في شمال وغرب البلاد.

ووفّرت الحرب موطئ قدم للجماعات المتطرفة وبينها تنظيم الدولة الاسلامية، لكن الضربات التي شنّها التحالف بقيادة السعودية وكذلك الولايات المتحدة أضعفت هذه الجماعات في السنوات الاخيرة.

وكانت الامم المتحدة أشارت لدى إعلانها اختطاف موظفيها الى أنها "على اتصال وثيق بالسلطات لتأمين إطلاق سراحهم"، من دون أن تفصح عن الجهة المسؤولة عن عملية الاختطاف.

وفي آذار/ مارس الماضي، قال مصدر حكومي يمني أن "جماعة مسلّحة" عمدت إلى "اختطاف" اثنين من موظفي منظمة "اطباء بلا حدود" في شرق اليمن، بعدما أكدت المنظمة الإنسانية "فقدان الاتصال" بهما.

وتعمل عشرات المنظمات الاغاثية في اليمن لمساعدة ملايين السكان الذي يعانون الجوع والفقر بسبب النزاع الذي أدّى إلى مقتل وإصابة مئات الآلاف وتسبّب بأكبر أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

وتستمر هدنة في اليمن منذ نيسان/ ابريل الماضي بوساطة من المنظمة الاممية.