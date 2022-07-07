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أبرز مؤيدي بايدن ومناهضي ترامب تغادر البيت الأبيض

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-07T05:18:30+0000
أبرز مؤيدي بايدن ومناهضي ترامب تغادر البيت الأبيض

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن مغادرة مديرة قسم الاتصالات فيه "كايت بدينفيلد" منصبها وفقا لما نقله موقع "الحرة" الامريكي.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بدينغفيلد التي كانت من أوائل الذين انضموا إلى الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي قدّمت استقالتها وستغادر منصبها في نهاية يوليو/ تموز الجاري "لقضاء مزيد من الوقت مع زوجها وأطفالهما الصغار".

ونقلت شبكة سي أن أن عن كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، قوله إنّه "من دون موهبة كيت بدينغفيلد ومثابرتها، لربما كان دونالد ترامب لا يزال في البيت الأبيض".

وليس غريبا أن يستقيل بعض المسؤولين في أي إدارة أميركية قبل الانتخابات النصفية، لكنّ استقالة هذه المرأة المؤيّدة بشدّة لبايدن تأتي في وقت تؤكّد فيه وسائل إعلام أميركية عدّة وجود خلل في عمل الإدارة الديموقراطية، وفق ما أشارت وكالة فرانس برس.

ولم يكشف البيت الأبيض في بيانه عن هوية الشخص الذي سيخلف بدينغفيلد.

وتقع على كاهل مدير مكتب الإعلام في البيت الأبيض مسؤولية الدفاع عن أجندة الرئيس وقراراته.

 

وتأتي استقالة بدينغفيلد في وقت يعاني فيه بايدن من تراجع في شعبيته ويتعرّض فيه لهجمات متزايدة ولا سيّما من جانب المعسكر التقدّمي.

ويتّهم التقدّميون الرئيس الديموقراطي بالوقوف مكتوف اليدين أمام إلغاء المحكمة العليا حقّ النساء في الإجهاض، والذي كان مكرّسا دستوريا على المستوى الفدرالي، وكذلك بعدم قيامه بما فيه الكفاية لفرض قيود على حيازة الأسلحة النارية التي تدمي البلاد.

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