أبرز التحديات التي ستواجهها إدارة بايدن

شفق نيوز/ يواجه الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، خمس تحديات كبيرة من المتوقع أنها ستؤثر على إدارته التي ستباشر مهامها في العشرين من كانون الثاني المقبل، إلى جانب تحديات أخرى يجب معالجتها.

جائحة كورونا

وفقاً لصحيفة "ذا هيل" الأميركية، فأن جائحة كورونا أعادت تشكيل الحياة الأميركية تماماً في عام 2020. وقد توفي أكثر من 260 ألف شخص في الولايات المتحدة، وتجاوز إجمالي الإصابات 13 مليون إصابة.

وبعد فترة هدوء في أواخر الصيف والخريف، ترتفع المعدلات بسرعة مرة أخرى. وقبل عيد الشكر مباشرة، ارتفع عدد الوفيات اليومية على المستوى الوطني بنحو 60%، مقارنة بأسبوعين سابقين، وارتفع عدد الإصابات الجديدة اليومية بأكثر من 40%.

وتضمنت وعود بايدن في الحملة الانتخابية تشديد الإجراءات الوقائية وفرض أوامر بارتداء الأقنعة، وهناك أخبار سارة تلوح في الأفق، حيث حققت ثلاثة لقاحات مختلفة نتائج قوية في التجارب، ومن الواضح أن فيروس كورونا هو أكبر مشكلة تواجه الأمة. أي فشل هنا يمكن أن تكلف بايدن كثيرا.

البطالة والاقتصاد

دفع الاقتصاد الأميركي والعالمي ثمناً باهظاً بسبب وباء كورونا، فقد بلغ معدل البطالة الوطني الأميركي 6.9% في شهر تشرين الأول المنصرم.

وينتاب خبراء الاقتصاد القلق من احتمالية حدوث ركود مزدوج، حتى مع وجود لقاحات في الأفق، خشية أن تؤدي المعدلات المتصاعدة لعدوى الفيروس إلى قيود أكثر صرامة، وهي عملية جارية بالفعل في بعض المدن والولايات، وأن هذا سيؤدي بدوره إلى إلحاق المزيد من الضرر بالعمال والشركات.

الاستقطاب

تعهد بايدن خلال الحملة بأنه سيعيد "روح الأمة"، لكن هذا صعب حيث تتزايد عملية الاستقطاب في الولايات المتحدة وباتت أكثر حدة وتحركت في هذا الاتجاه ليس فقط من قبل السياسيين ولكن من قبل القوى الثقافية مثل الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي الأسابيع الأخيرة، كان لترويج نظريات المؤامرة للإيحاء بأن انتخابات 2020 كانت مزورة تأثير واسع.

وفي أحدث استطلاع لمجلة إيكونوميست، فإن 80% من الجمهوريين و45% من المستقلين لا يعتقدون أن فوز بايدن كان مشروعًا.

التعامل مع الكونغرس

يعلم بايدن أنه سيكون لديه على الأقل مجلس ديمقراطي للعمل معه في شهر كانون الثاني المقبل لكن مصير مجلس الشيوخ يتوقف على جولتين من انتخابات الإعادة في جورجيا.

وحتى في أفضل سيناريو بالنسبة للديمقراطيين، حيث فازوا بهذين المقعدين، سيظل مجلس الشيوخ منقسمًا بنسبة 50-50. وسيكون للديمقراطيين أغلبية بحكم الأمر الواقع لأن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ يذهب إلى نائب الرئيس.

لكن هل الجمهوريون مستعدون للعمل مع بايدن؟ يبدو الأمر مشكوكاً فيه في أحسن الأحوال، إذ لطالما اتبع ماكونيل خطاً متشدداً في مجلس الشيوخ. واشتهر بالقول في منتصف الولاية الأولى للرئيس السابق باراك أوباما إنه يأمل في جعله رئيسًا لولاية واحدة.

تحديد رئاسته

كان المبرر الأساسي لحملة بايدن الرئاسية واضحًا جدًا - لقد كان وسيلة للإطاحة بالرئيس دونالد ترامب من منصبه. ثبت أن هذا أكثر من كافٍ. هزم ترامب بنحو 4 نقاط مئوية، أو 6 ملايين صوت على مستوى البلاد.

لكن ليس من الواضح تمامًا ما إذا كانت هناك أي فكرة كبيرة تنشط رئاسة بايدن، بخلاف الأمل غير المتبلور لإصلاح الروح المعنوية الوطنية.

هناك الكثير من المجالات السياسية التي يمكن أن يمضي بها بايدن - ليس فقط الوباء أو الاقتصاد ولكن أيضًا الرعاية الصحية والبيئة وتغير المناخ، ولكن هل سيتمكن من حياكة هذه الخيوط معًا لإعطاء رئاسته معنى متماسكًا؟.