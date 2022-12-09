أبرزهم مسؤولون إيرانيون .. بريطانيا تفرض عقوبات على شخصيات في 11 بلداً

شفق نيوز / أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، فرض عقوبات تستهدف 30 شخصاً حول العالم وصفتهم بـ "الشخصيات السياسية الفاسدة ومنتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي العنف الجنسي المرتبط بالنزاع"، فيما كانت أبرز الشخصيات المستهدفة هم مسؤولون إيرانيون وقائد فرقة "دبابات روسية".

وقال وزير الخارجية اليريطاني جيمس كليفرلي في بيان نقلته وكالة رويترز إن "العقوبات نُسقت مع شركاء دوليين للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد واليوم العالمي لحقوق الإنسان، وشملت أفراداً منخرطين في أنشطة من بينها تعذيب السجناء وجرائم اغتصاب المدنيين".

وأضاف كليفرلي "اليوم، تتوسع عقوباتنا لكشف من هم وراء الانتهاكات الشنيعة لأبسط حقوقنا الأساسية".

وشملت العقوبات شخصيات من 11 دولة منهم 10 مسؤولين إيرانيين مرتبطين بأنظمة القضاء والسجون الإيرانية.

كما شملت العقوبات مسؤولين في المجلس العسكري في ميانمار الذي تسلم الحكم في البلاد عقب انقلاب وقع في 1 فبراير من العام الماضي.

كما ضمت القائمة العقيد الروسي إيباتولين الذي يقود الفرقة "90 دبابات".

ودخلت في قائمة العقوبات جماعة "كاتيبا ماسينا" في مالي، والمعروفة أيضًا باسم "جبهة تحرير ماسينا" ، ولذلك لصلتها بـ"جرائم عنف جنسي".

واحتوت قائمة كذلك أسماء مسؤولين في جنوب السودان لهم علاقة بجرائم "عنف جنسي".