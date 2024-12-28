أبرزهم "كنجو الحسن".. قائمة بأسماء المعتقلين والقتلى من نظام الأسد

شفق نيوز/ اعتقلت السلطات الجديدة في سوريا وقتلت عددا من المحسوبين على نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وفيما يلي أبرز الاسماء:

محمد كنجو الحسن:

رئيس القضاء العسكري السابق.

مسؤول عن عمليات الإعدام في سجن صيدنايا.

جرى اعتقاله خلال عملية أمنية في طرطوس.

شجاع العلي:

متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ارتبط بعلاقات قوية من قيادات الفرقة الرابعة.

علاقات قوية مع حزب الله اللبناني.

قُتل خلال اشتباكات في ريف حمص الغربي.

اللواء علي محمود:

مدير مكتب ماهر الأسد شقيق بشار.

لعب دورا بارزا في العمليات العسكرية.

تولى قيادة حملات عسكرية.

عثر على جثته داخل مكتبه في ريف دمشق.

حيان ميا:

مسؤول عن عمليات دهم واعتقالات في عهد بشار الأسد.

متهم بارتكاب جرائم ضد مدنيين سوريين.

جرى اعتقاله في اللاذقية.

رياض حسن:

المسؤول عن الأمن السياسي في دمشق في عهد الأسد.

ألقت قوات الأمن القبض عليه.