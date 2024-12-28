أبرزهم "كنجو الحسن".. قائمة بأسماء المعتقلين والقتلى من نظام الأسد
شفق نيوز/ اعتقلت السلطات الجديدة في سوريا وقتلت عددا من المحسوبين على نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وفيما يلي أبرز الاسماء:
محمد كنجو الحسن:
رئيس القضاء العسكري السابق.
مسؤول عن عمليات الإعدام في سجن صيدنايا.
جرى اعتقاله خلال عملية أمنية في طرطوس.
شجاع العلي:
متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ارتبط بعلاقات قوية من قيادات الفرقة الرابعة.
علاقات قوية مع حزب الله اللبناني.
قُتل خلال اشتباكات في ريف حمص الغربي.
اللواء علي محمود:
مدير مكتب ماهر الأسد شقيق بشار.
لعب دورا بارزا في العمليات العسكرية.
تولى قيادة حملات عسكرية.
عثر على جثته داخل مكتبه في ريف دمشق.
حيان ميا:
مسؤول عن عمليات دهم واعتقالات في عهد بشار الأسد.
متهم بارتكاب جرائم ضد مدنيين سوريين.
جرى اعتقاله في اللاذقية.
رياض حسن:
المسؤول عن الأمن السياسي في دمشق في عهد الأسد.
ألقت قوات الأمن القبض عليه.