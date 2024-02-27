أبرزها في العراق وسوريا.. الجيش الأمريكي يستعين بالذكاء الاصطناعي لتحديد أهدافه

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم الثلاثاء، عن استخدام الجيش الأمريكي الذكاء الاصطناعي في تحديد أهداف هاجمها في الشرق الأوسط كان أبرزها في العراق وسوريا هذا الشهر.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، قوله إن خوارزميات التعلم الآلي ساعدت البنتاغون في تضييق نطاق الأهداف لأكثر من 85 غارة جوية أمريكية في الثاني من شباط/ فبراير الجاري، ونفذت تلك الضربات ضد سبع منشآت في العراق وسوريا.

من جهته، أوضح كبير مسؤولي التكنولوجيا في القيادة الوسطى الأمريكية التي تدير العمليات العسكرية الأمريكية بالمنطقة، شويلر مور "كنا نستخدم الرؤية الحاسوبية لتحديد الأماكن التي قد تكون فيها تهديدات.. أتيحت لنا بالتأكيد مزيد من الفرص للاستهداف في آخر 60 إلى 90 يوماً".

وأضاف أن الولايات المتحدة تبحث حالياً عن "عدد هائل" من منصات إطلاق الصواريخ لدى القوات المعادية في المنطقة.

وتشير الوكالة الأمريكية إلى أن تعليقات مور الجديدة تمثل أقوى تأكيد من البنتاغون على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف.

يشار إلى أن أمريكا استهدفت مؤخراً مواقع في سوريا قالت إنها مرتبطة بإيران، فيما أشارت البنتاغون إلى أن الضربات الأمريكية تستهدف منشآت "يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التي يدعمها".

كما تقول البنتاغون إن الضربات جاءت "رداً على هجمات مسلحين تابعين لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني على القوات الأمريكية في العراق وسوريا".

فيما ذكرت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ، في وقت سابق، أن القواعد الأمريكية في العراق تعرضت لـ22 هجوماً، وفي سوريا تعرضت لـ18 هجوماً، بالمسيرات والصواريخ منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتنتشر قوات التحالف الدولي وأبرزها القوات الأمريكية، في مناطق نفوذ القوات الكوردية وحلفائها في شمال شرق وشرق سوريا، كما توجد القوات الأمريكية في قاعدة التنف جنوباً الواقعة قرب الحدود العراقية الأردنية.