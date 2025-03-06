أبرزها المصرف المركزي.. بريطانيا تشطب 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات

شفق نيوز/ شطبت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، 24 كيانا سوريًا من قائمة العقوبات المفروضة على دمشق كما أوقف تجميد أصولها، ومن أبرز الكيانات المصرف المركزي ومصارف أخرى.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية الخميس إخراج كيانات وهيئات سورية، يبلغ مجملها 24 كيانا، من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، من قائمة العقوبات وأوقفت تجميد أصولها.

وعلقت دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا.

ولم تقدم وزارة الخارجية البريطانية تفاصيل أخرى.