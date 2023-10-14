"براً وجواً وبحراً".. الجيش الإسرائيلي يتأهب لهجوم واسع على غزة

شفق نيوز / أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، استعداده لتنفيذ مجموعة واسعة من خطط العمليات الهجومية مع تزايد التوقعات بغزو وشيك لقطاع غزة بعد أسبوع من شن حركة حماس هجوما على مستوطنات غلاف غزة.

وذكر الجيش في بيان أن "قواته انتشرت في جميع أنحاء البلاد، مما زاد من استعدادات العمليات للمراحل التالية من الحرب، مع التركيز على العمليات البرية الكبيرة".

وأضاف أن "الخطط قد تشمل ضربات منسقة من الجو والبحر والبر على قطاع غزة".

وحشد الجيش الإسرائيلي الآلاف من جنود الاحتياط وعشرات الدبابات على حدود غزة، بالتزامن مع مطالبة سكان شمالي القطاع بإخلائه والتوجه جنوبا، فيما يبدو تحضيرا لعمل بري.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس ردا على هجوم شنه مقاتلي الحركة على مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة منذ يوم السبت الماضي.

ومنذ ذلك الحين فرضت إسرائيل حصارا كاملا على قطاع غزة الذي يسكنه 2.3 مليون مواطن فلسطيني، وقصفته بضربات جوية غير مسبوقة.