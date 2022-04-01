إبراهيم عيسى: صلاة التراويح اختراع للخليفة عمر ومكبرات الصوت في المساجد إرهاب ورياء

شفق نيوز/ انتقد الإعلامي المصري المعروف إبراهيم عيسى، استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح بمساجد مصر، معتبرا أن ذلك ”طقس سلفي طرأ على مصر حديثا“.

يشار إلى أن الإعلامي إبراهيم عيسى أثار حالة من الجدل والغضب ضده في مصر الشهر الماضي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها في نفس البرنامج، والتي شكك فيها بمعراج النبي محمد.

وقال عيسى خلال حلقة برنامجه ”حديث القاهرة“ إن ”استخدام مكبرات الصوت في المساجد مصدر للإزعاج، خاصة أن الغالبية لا يصلي التراويح“، بحسب رأيه.

وأضاف ”يوجد 165 ألف مسجد وزاوية في مصر.. نفترض إنها امتلأت وبقى فيها 10 ملايين.. ليه تفرض على الناس اللي برا إنهم يسمعوا صوت الصلاة والقرآن في الميكروفونات. لو حد عايز يسمع القرآن عنده راديو أو تليفون أو تلفزيون، ليه نشوش حياة الناس، طب هما كسبوا إيه“.

ولفت إلى أن ”دخول الميكروفون حيز التدين حاجة تانية، والسلفيون عندهم معتقد أنه كلما صرحت في الميكروفون وأزعجت الآخرين تكون أكثر إيمانا“.

واعتبر الإعلامي المصري، أن ”استخدام مكبرات الصوت في الصلاة، نوع من أنواع النفاق والرياء الديني“، مشيرا إلى أنه أيضا ”يمثل نوعا من أنواع إرهاب الناس برغم أن من يؤديها ناس طيبون وليسوا إرهابيين ولكن التصرف نفسه“.

وتحدث إبراهيم عيسى عن صلاة التراويح، قائلا، إن ”صلاة التراويح الجماعة ليست سنة وبالتأكيد ليست فرضا، ولكنها اختراع تنظيمي من الخليفة عمر بن الخطاب“.

وأضاف أن ”الأصل في صلاة القيام في رمضان هي الصلاة بمفرده، والنبي كان يصليها بمفرده وليس في جماعة كما يحدث الآن“.