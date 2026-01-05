بدء محاكمة مادورو في نيويورك: أنا رئيس فنزويلا وجرى اعتقالي من منزلي

شفق نيوز- نيويورك

بدأت في نيويورك، يوم الاثنين، محاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، وسط نفي للاتهامات الموجهة له، والدفع نحو البراءة بقضية تهريب المخدرات والإرهاب، كما نقلت "رويترز".

في حين أكد موقع أ.ب، أن مادورو استعان بخدمات المحامي باري جيه بولاك، الذي عرف بتأمينه إطلاق سراح مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج.

أما شبكة إن بي سي، فقد نقلت عن كلام مادورو للقاضي خلال المحاكمة: "أنا رئيس فنزويلا وقد جرى اعتقالي من منزلي".

وتابع مادورو، في رده للقاضي: "أنا بريء ولست مذنبا بأي شي مما تم ذكره في المحكمة"، مبينا "لم أشاهد لائحة الاتهام مسبقا".

وأكدت رويترز، أن القاضي أمر مادورو بالمثول أمام المحكمة في جلسة استماع بتاريخ 17 من شهر آذار/مارس المقبل.

أما صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن محامي الرئيس الفنزويلي قوله: "لا نسعى لإطلاق سراح مادورو بكفالة حاليا لكننا قد نفعل ذلك لاحقا".

من جانبها أفادت إن بي سي، بأن القاضي أبلغ مادورو وزوجته بحقهما في التواصل مع قنصلية بلادهما وأعربا عن رغبتهما في استخدام هذا الحق، نافل. عن محامي مادورو قوله للمحكمة، إن "موكلي يطلب الإفراج عنه دون المساس بحقه في التقدم بطلب كفالة لاحقا"، حيث رد القاضي لمحامي مادورو، أنه يمكنه تقديم طلب كفالة عندما يكون ذلك مناسبا.

ونقلت نيويورك تايمز، عن محامي مادورو قوله إن موكله يعاني مشاكل صحية ستتطلب عناية وزوجته تعاني من إصابات أشد خطورة، وقد يقدم طلبا بكون مادورو رئيس دولة ذات سيادة وهناك تساؤل عن قانونية اختطاف.

وفي الختام أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن القاضي الذي يرأس محاكمة مادورو وزوجته حدد 17 آذار/مارس المقبل موعدا للجلسة المقبلة.

وفي هذا الصدد قال مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة، إن جمهورية فنزويلا تعرضت لهجوم مسلح غير شرعي يفتقر إلى أي مبرر قانوني من حكومة الولايات المتحدة.

وتابع أيضا أن "السلام الدولي لن يدوم إلا باحترام القانون الدولي ودون ازدواجية معايير أو تفسيرات انتقائية، وما حدث في 3 كانون الثاني/يناير والعمل العسكري غير المبرر على بلادنا انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة".

وبين مندوب فنزويلا في الأمم المتحدة: أن "اختطاف رئيس الجمهورية من قبل الولايات المتحدة انتهاك مباشر للقانون الدولي، وأن المخاطر لا تقتصر اليوم على سيادة فنزويلا بل تشمل مصداقية القانون الدولي".

وطالب المندوب بإلزام واشنطن باحترام حصانة الرئيس مادورو وزوجته والإفراج الفوري عنهما، وإعادة تأكيد مبدأ عدم الاستيلاء على الأراضي أو الموارد بالقوة.