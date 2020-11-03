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بدء فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-03T18:50:08+0000
بدء فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية

شفق نيوز/ بدأت بعض الولايات الأميركية، يوم الثلاثاء، بفرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية، مع اقتراب ساعة الحسم.

فرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر  في الانتخابات الرائاسية الأميركية، بدأ في كل من : فلوريدا وجورجيا وأريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا.

وكان أكثر من 100 مليون أميركي قد أدلوا بأصواتهم بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع الثلاثاء، وفق آخر تعداد لـ"يو إس إيلكشن بروجكت".

وأظهر التعداد الذي أجرته جامعة فلوريدا أن بطاقات الاقتراع التي أرسلت عبر البريد أو سلمها الناخبون شخصيا قبل أن تفتح مراكز التصويت أبوابها رسميا، الثلاثاء، تشكل أكثر من 72 في المئة من العدد الإجمالي للبطاقات في انتخابات 2016. وبذلك، يكون التصويت المبكر قد سجل رقما قياسيا هذا العام بسبب وباء كوفيد-19.

ففي تكساس مثلا، يتجاوز عدد من قاموا بتصويت مبكر هذا العام العدد الإجمالي لسكان الولاية الذين اقترعوا في 2016.

ومن ناحية أخرى، اكتملت عملية فتح مراكز الاقتراع في مختلف الولايات الأميركية في الانتخابات الرئاسية باستثناء ولاية أوريغون الغربية.

وتعتبر ولاية أوريغون الولاية الوحيدة التي لا تعتمد التصويت المباشر، بل التصويت عبر البريد.

وبدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية في ولاية هاواي وهي الأخيرة التي فتحت مراكز الاقتراع بين الولايات الخمسين.

يذكر أن نحو 240 مليون أميركي مسجلون للتصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2020.


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