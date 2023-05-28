بدء عمليات عد وفرز أصوات الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية

شفق نيوز/ أُغلقت مراكز وصناديق اقتراع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعموم تركيا أبوابها عند الساعة الخامسة مساءً، حيث أدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه المعارض كمال كيليتشدار أوغلو.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، إن إعلان نتائج الانتخابات لن يتأخر كثيرا كما حصل في الجولة الأولى.

وأضاف رئيس الهيئة العليا للانتخابات، في تصريح صحفي، أن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية مرتفع للغاية.