بدء سريان هدنة بين روسيا وأوكرانيا لمدة ثلاثة أيام

شفق نيوز/ أفاد إعلام روسي ببدء سريان هدنة بين روسيا وأوكرانيا لمدة ثلاثة أيام بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت موسكو وقف إطلاق النار في مناطق العمليات مع أوكرانيا حتى منتصف ليل السبت المقبل.

وتأتي هذه الهدنة بالتزامن مع "عيد النصر" في روسيا.

وسبق أن أعلن الكرملين، أن 29 زعيماً أجنبياً، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا، سيحضرون العرض العسكري المقرر في 9 مايو (أيار) في "عيد النصر" بالحرب العالمية الثانية.