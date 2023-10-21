بدء دخول شاحنات الإغاثة الى غزة

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، يوم السبت، ببدء دخول قافلة المساعدات الأولى من معبر رفح، مشيرا في ذات الوقت إلى أن هذه الوجبة "محدودة ولن تغير الوضع الكارثي بالقطاع".

وطالب الإعلام الحكومي بغزة، بضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم وإدخال جميع الاحتياجات الضرورية، مشيرا إلى أن القافلة التي يفترض أن تدخل ستشمل أدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية.

وقال الإعلام الحكومي بغزة، إن القافلة التي ستدخل عبر معبر رفح لن تستطيع تغيير الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأكد مراسلون صحفيون، بدء تحرك آليات فلسطينية إلى داخل معبر رفح تمهيدا لتفريغ شاحنات المساعدات، لافتين إلى أن وكالة الأونروا هي من ستقوم بتأمين هذه المواد الى المحتاجين لها.

وقال المفوض العام للأونروا، إنه "لا توجد كلمات يمكن أن تصف مستوى الإدانة لجميع الفظائع والانتهاكات في غزة"، مشددا على "حماية حياة كل المدنيين وسلامة مرافق الأمم المتحدة والبنية التحتية بما فيها المشافي".

ودعا المفوض العام للأونروا، "جميع الأطراف التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وهو السبيل الوحيد للخروج من الفوضى"، لافتا الى "مقتل 17 من موظفينا في غزة وتأثر 35 منشأة تابعة للوكالة وبعضها تعرض للقصف المباشر".