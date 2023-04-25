بدء إجراءات محاكمة ترامب في دعوى اغتصاب

بدأت إجراءات لمحاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الثلاثاء، إذ تتهمه الكاتبة إي. جان كارول في دعوى قضائية مدنية باغتصابها في غرفة لقياس الملابس بمتجر كبير في منتصف التسعينيات.

وبدأ اختيار أعضاء هيئة المحلفين في محكمة مانهاتن الاتحادية في هذه القضية التي تتهمه فيها كارول أيضاً بالتشهير. وينفي ترمب (76 عاماً) اغتصاب كارول (79 عاماً).

ووصف ترمب دعوى كارول بأنها "احتيال" و"خديعة تامة" في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال في أكتوبر 2022. وقال ترمب أيضاً إنها اختلقت الدعوى للترويج لسيرتها الذاتية، وقال إنها "ليست من النوع المفضل له".

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة أسبوعاً أو أسبوعين.

ولم يتواجد ترمب في قاعة المحكمة ولم يكن مطالباً بالحضور، وأشار محاموه إلى أنه لن يكون بحاجة إلى الشهادة في دفاعه. كما لا يعتزم محامو كارول دعوة ترمب للشهادة.

تسعى كارول للحصول على تعويضات لم تحدد قيمتها على خلفية ما تصفه بألم ومعاناة شديدين وضرر نفسي مستمر وانتهاك للخصوصية.