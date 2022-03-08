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بدءاً من يوم غد.. روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-08T19:29:52+0000
بدءاً من يوم غد.. روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

شفق نيوز/ أعلنت روسيا، مساء الثلاثاء، وقف إطلاق النار في عدد من المدن الأوكرانية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً ليوم غد الأربعاء.

وأفاد مقر الاستجابة الإنسانية الروسي، بأن موسكو مستعدة لتوفير ممرات إنسانية :

من كييف والمناطق السكنية المجاورة إلى روسيا عبر بيلاروسيا، في اتجاه جنوبي - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني

من تشيرنيهيف عبر بيلاروسيا إلى روسيا، باتجاه الجنوب - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني

من مدينة سومي على طريقين: إلى بولتافا وبلغورود - ثم عن طريق النقل الجوي والسكك الحديدية والطرق إلى وجهات محددة أو نقاط إقامة مؤقتة، في اتجاه جنوبي- بالاتفاق مع الجانب الأوكراني

من خاركيف إلى أراضي الاتحاد الروسي إلى بيلغورود ولفيف وأوزجورود و إيفانو فرانكيفسك - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.

من ماريوبول على طريقين إلى الأراضي الروسية إلى روستوف على الدون عبر نوفوازوفسك وتاغانروغ إلى زابوروجيه - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.
من المناطق السكنية الأخرى - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.

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