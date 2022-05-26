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بدءاً من اليوم.. تعليمات سعودية جديدة تخص موسم الحج للعام الحالي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-26T05:14:49+0000
بدءاً من اليوم.. تعليمات سعودية جديدة تخص موسم الحج للعام الحالي

شفق نيوز/ أعلنت السلطات السعودية، اليوم الاربعاء، منع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 26 مايو/ ايار، دون تصريح رسمي وفقاَ لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ، أنه تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 25/ 10/ 1443هـ منع المقيمين  الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1443هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، عدا من تتوفر لديهم إحدى الوثائق التالية: تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة ، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة ، تصريح عمرة ، تصريح حج. وفي العام الماضي، سُمح فقط لستين ألف شخص، من السعوديين والأجانب المقيمين، بأداء المناسك.

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