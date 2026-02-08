بدء الاقتراع في الانتخابات التشريعية المبكرة باليابان

شفق نيوز- طوكيو

بدأ الناخبون في اليابان، يوم الأحد، بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة من المتوقع أن تحقق فيها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزا ساحقا.

ووفقا لعدة استطلاعات رأي، من المتوقع أن "يفوز التحالف المحافظ بقيادة تاكايتشي، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء بالبلاد، بأكثر من 300 مقعد من أصل 465 مقعدا في مجلس النواب، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن المقاعد التي يسيطر عليها التحالف حاليا وعددها 233".

وفي حال حصل التحالف المؤلف بين الحزب الديمقراطي الحر بزعامة تاكايتشي وحزب التجديد الياباني، المعروف باسم إيشن، على 310 مقاعد، فسيكون بمقدوره تجاوز مجلس المستشارين الذي تسيطر عليه المعارضة.

وتعهدت تاكايتشي بالاستقالة إذا خسر التحالف أغلبيته.

وسيختار الناخبون النواب في 289 دائرة انتخابية ذات مقعد واحد، بينما ستحسم بقية الدوائر بنظام التمثيل النسبي للأحزاب.

وتغلق مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، حيث من المتوقع أن تصدر القنوات التلفزيونية المؤشرات الأولية بناء على آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع.