بدء اقتراع الداخل في الانتخابات التشريعية التونسية

شفق نيوز/ توجه التونسيون، صباح السبت، إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم بعد أن بدأ التصويت خارج تونس منذ 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ويتنافس ألف و58 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب في 154 دائرة انتخابية.

ويتوقع خبراء أن تنجح هيئة الانتخابات التونسية في تنظيم الانتخابات التشريعية الحالية، على الرغم من تغيير القانون الانتخابي وطريقة الاقتراع في وقت وجيز، فيما يأمل التونسيون أن تكون الانتخابات بمثابة فرصة أخرى لتحقيق الاستقرار السياسي المنشود.

وتشهد انتخابات تونس متابعة دولية حثيثة، مثال لها "مركز كارتر" الأمريكي المتخصص في مراقبة الانتخابات، والذي صرح رئيس الوفد الممثل له بأنه أوفد بعثة تضم أكثر من 50 ملاحظا.

ومن المرجح أن تُعلن النتائج الأولية للانتخابات بين 18 و20 من نفس الشهر، أما النتائج النهائية فتصدر 19 كانون الثاني/يناير بعد البت في الطعون.