بدولار واحد.. بلدة إيطالية تبيع منازلها بأسعار زهيدة بشرط وحيد وبسيط (صور)

شفق نيوز/ بدأت بلدة بيني الإيطالية، بطرح مجموعة عقارات للبيع من جديد، وبأسعار تصل إلى دولار واحد فقط، وهو أمر أصبح معروفاً في تلك البلدة التي لجأت منذ وقت ليس ببعيد، إلى بيع المنازل فيها بأسعار بسيطة تعادل ثمن فنجان قهوة.

وتقوم البلدة الواقعة في منطقة أبروتسو وسط إيطاليا، ببيع منازلها المهجورة بسعر فنجان قهوة "إسبريسو" في محاولة للحدّ من هجرة السكان.

وتتميز العملية بكونها أفضل للمشترين، إذ ليس هناك حاجة لدفع ضمان، بل التزام المشتري فقط بإعادة تصميم المنزل الذي سيشتريه.

منذ انطلاق البرنامج في عام 2022، بيعت ستة منازل، غالبيتها لأشخاص من الجنسية الإيطالية.

وذكر عمدة البلدة جيلبرتو بيتروتشي أن الدفعة التالية من العقارات ستكون متاحةً للبيع خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال بيتروتشي لشبكة "CNN" الأمريكية: "يُحتمل وجود أكثر من 40 من المباني الشاغرة في البلدة التي تحتاج إلى أصحاب جدد، وجميعها تقع في المركز التاريخي الذي يشهد تراجعًا في عدد سكانه منذ أن بدأت العائلات بالهجرة قبل عقود".

وأضاف: "رغم أن إجمالي عدد سكاننا يبلغ نحو 1200 نسمة، إلا أنّه لم يتبقَّ سوى ألف شخص يعيشون في منطقتنا القديمة الرائعة المعرّضة لتتحوّل إلى بلدة أشباح".

ترميم المنازل المهجورة

وُلِد بيتروتشي في بلدة بيني، وشعر أنه مضطر لفعل شيءٍ ما لإحياء قلب مسقط رأسه العريق قبل فوات الأوان.

وأشار إلى أن غالبية هذه المنازل القديمة كانت مملوكة لعائلات محلية عملت في الزراعة، وهاجرت بحثًا عن مستقبل أفضل في أماكن أخرى، لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما دمّر القصف جزءًا كبيرًا من التراث المعماري في البلدة.

شهدت سبعينيات القرن الماضي موجة هجرة أخرى عندما غادرت العائلات إلى الولايات المتحدة، وبلجيكا، وفنزويلا، بالإضافة إلى البلدات والمدن الكبرى المجاورة للعمل في المصانع.

شرط شراء منزل

ووضعت بيني قواعد أكثر تساهلاً للمشترين مقارنة بالبلدات الأخرى، إذ ذكر بيروتشي أن "الشرط الوحيد يتمثل بالتزام المشترين بإعادة تصميم هذه المنازل في غضون ثلاث سنوات"، مضيفاً: "لكننا لا نطلب ضماناً مادياً مسبقاً لبدء الأعمال. حيث نرغب حقاً بتشجيع ودعم أولئك الذين يأتون لإحياء الحي القديم".

وتتطلب غالبية برامج شراء منازل مقابل يورو واحد من المشترين دفع عربون يتراوح بين ألفي إلى خمسة آلاف يورو (بين 3 آلاف و5250 دولاراً أمريكياً)، وتتم إعادته عند اكتمال أعمال الترميم.

أما إذا لم تكن لديك الرغبة في التخطيط لعملية الترميم، فستجد العديد من المنازل الجاهزة للبيع، بالإضافة إلى تلك التي تحتاج إلى أعمال صيانة بسيطة فقط.

وتبدأ أسعار المنازل الصالحة للسكن من 40 ألف يورو (42 ألف دولار أمريكي).

الماضي يلتقي بالحاضر

ووصف بيتروتشي الحي القديم في مسقط رأسه بأنه "متحف في الهواء الطلق"، حيث تمزج الهندسة المعمارية بين الأساليب القوطية، والعمارة من العصور الوسطى.

يُذكر أن بيني شكلّت نقطة حيوية فيما يخص شبكات التواصل وتبادل البضائع في ظل الاحتلال الروماني، حيث تضم العديد من المنحوتات، والمجوهرات، والكراسي الرومانية التي ما تزال معروضة في المتحف المحلي.