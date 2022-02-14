بدوافع عنصرية.. القضاء الألماني يحتجز ضابطاً في الجيش بتهمة "الإرهاب"

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الألمانية، يوم الاثنين، عن إعادة توقيف ضابط في الجيش مجددا للاشتباه في صلته بالإعداد لعمل لعمليات "إرهابية" تهدد أمن الدولة، بدوافع عنصرية.

وذكر موقع "دوتشه فيليه عربية" الألماني، أنه سبق للمتهم "فرانكو إيه" المثول أمام المحكمة في فرانكفورت ومن المقرر أن يمثل مجددا أمام القضاء، كما أنه سبق وأن انتحل هوية لاجئ سوري بدافع إثارة شكوك ضد اللاجئين.

وقالت متحدثة باسم المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت، إن وحدة من القوات الخاصة التابعة للشرطة اعتقلت المتهم "فرانكو إيه" أمس الأحد، مضيفة أنه سيمثل أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة في وقت لاحق.

وبحسب بيانات المتحدثة، تم العثور على مقتنيات يمكن استخدامها كدليل ضد "فرانكو إيه" أثناء تفتيش أمني خضع له في مدينة أوفنباخ مساء يوم الجمعة الماضي، وصدر أمر اعتقال بحقه مساء أمس الأول السبت بسبب مخاطر التعتيم على الأدلة والفرار.

ويُحاكم "فرانكو إيه" منذ أيار/ مايو الماضي أمام المحكمة الولائية في فرانكفورت بتهمة الإعداد لعمل عنف جسيم يشكل خطورة على أمن الدولة، كما يتهمه المدعي العام الاتحادي بانتهاك قانون الأسلحة وقانون مراقبة أسلحة الحرب وقانون المتفجرات والسرقة والاحتيال.

وتم القبض على الضابط في مطار فيينا في شباط/ فبراير 2017 عندما أخذ مسدسا من مخبأ في مرحاض بالمطار، ولم يتضح بعد ما الذي كان ينوي فعله بهذا السلاح، كما انتحل المتهم هوية مزورة كلاجئ سوري بدافع إثارة شكوك ضد اللاجئين بعد تنفيذ هجوم وزعزعة الثقة في سياسة اللجوء.

وينفي "فرانكو إيه" الاتهامات إلى حد كبير، لكنه اعترف خلال المحاكمة بحيازته لعدة أسلحة، والتي احتفظ بها في مكان عمله، من بين أشياء أخرى. ولم يرغب المتهم في الإدلاء بأية معلومات حول مكان وجود الأسلحة حتى الآن.