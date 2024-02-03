"بدعوة روسية".. مجلس الأمن يبحث الاثنين الهجمات الأمريكية على العراق وسوريا

شفق نيوز/ يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، عصر يوم الإثنين المُقبل، لبحث الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة في سوريا والعراق ردًّا على مقتل 3 من جنودها بهجوم في الأردن.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية، أن الاجتماع الذي دعت إليه روسيا، العضو الدائم في المجلس، سيعقد يوم الإثنين عند الساعة 16,00 (21,00 بتوقيت غرينتش).

وأوضحت أنه "سيتم في الجلسة البحث في الهجمات، التي شنّتها الولايات المتحدة ضد فصائل موالية لإيران تتّهمها واشنطن بمهاجمة قواتها في المنطقة".

وشنَّت الولايات المتحدة الأمريكية، ليلة أمس الجمعة، هجمات طالت عشرات المواقع العسكرية على الحدود العراقية السورية.

وأسفرت الغارات الأمريكية التي جاءت ردًّا على الهجوم، الذي استهدف البرج 22 على الحدود الأردنية، عن مقتل 16 شخصا وإصابة 36 آخرين، وفق مصادر رسمية.