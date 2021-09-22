بدعم من التحالف الدولي.. "قسد" تطيح بعنصرين من داعش في الحسكة

شفق نيوز / أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يوم الأربعاء، اعتقال عضوين من خلايا تنظيم داعش في مدينة الحسكة إثر عملية أمنية بدعم من التحالف الدولي.

وذكرت قوات (قسد) على موقعها الرسمي، أن "عضوي داعش شاركا في وقت سابق في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد القوات العسكرية والأمنية في مناطق مختلفة من الحسكة وريفها، وذلك خلال عملية أمنية".

وأضافت أن "العملية جرت في حي البومعيش بمدينة الحسكة، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وتعقب لتحركات المرتزقين، حيث ضبطت الوحدات بحوزتهما أسلحة ومعدات وبعض الوثائق".

وأشارت قسد، إلى أن "هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لضبط الأمن والاستقرار في مدن شمال وشرق سوريا التي تبذلها قوات سوريا الديمقراطية".

ومنذ مطلع العام الحالي، نفذت قوات سوريا الديمقراطية والأجهزة الأمنية التابعة لها بدعم من التحالف الدولي عشرات العمليات الأمنية التي استهدفت خلايا تنظيم داعش النشطة في منطقتي الحسكة ودير الزور شمال شرق سوريا.