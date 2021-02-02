سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بدعم من التحالف الدولي.. عنصران من داعش في قبضة "قسد"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-02T17:57:50+0000
بدعم من التحالف الدولي.. عنصران من داعش في قبضة "قسد"

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الكورد في سوريا، يوم الثلاثاء، القاء القبض على عنصرين في تنظيم داعش في عمليتين منفصلتين بريف دير الزور.

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان، "نفذت وحداتنا وقوات التحالف الدولي عمليتين مشتركتين ضد خلايا تنظيم داعش في ريف ديرالزور".

وأوضح المركز أنه "بتاريخ 1 شباط اعتقلت قواتنا في قرية العزبة أحد إرهابيي داعش ممن تورطوا في عدد من العمليات الإرهابية".

وأضاف أن "العملية الثانية جرت اليوم الثلاثاء 2 شباط 2021 واعتقل خلالها إرهابي في قرية الطيانة وبحوزته أسلحة وذخائر".

و"قسد" حليف رئيسي للتحالف الدولي في سوريا لمحاربة داعش، وتشكل وحدات حماية الشعب الكوردية عمودها الفقري.

related

قوات سوريا الديمقراطية تعتقل قيادياً و3 عناصر بداعش

Date: 2021-01-19 19:28:48
قوات سوريا الديمقراطية تعتقل قيادياً و3 عناصر بداعش

"قسد" تطيح بثلاثة دواعش في دير الزور

Date: 2021-01-20 12:19:50
"قسد" تطيح بثلاثة دواعش في دير الزور

ماكغورك: تركيا رفضت اغلاق حدودها بوجه داعش

Date: 2019-10-20 13:55:37
ماكغورك: تركيا رفضت اغلاق حدودها بوجه داعش

فصائل تتبع النظام السوري تشن حملة ضد داعش في بادية دير الزور

Date: 2020-12-14 17:49:56
فصائل تتبع النظام السوري تشن حملة ضد داعش في بادية دير الزور

أنقرة تبعث طلباً لواشنطن يخص قوة كوردية وتنتظر "رداً ايجابياً"

Date: 2019-08-05 15:35:26
أنقرة تبعث طلباً لواشنطن يخص قوة كوردية وتنتظر "رداً ايجابياً"

داعش يسيطر على حقل نفطي في سوريا

Date: 2019-12-20 18:05:41
داعش يسيطر على حقل نفطي في سوريا

عضوا خلية "بيلتز" ينكران التهم الموجهة اليهما بقتل امريكيين

Date: 2020-10-10 05:01:39
عضوا خلية "بيلتز" ينكران التهم الموجهة اليهما بقتل امريكيين

تركيا: سنعيد دواعش سوريا إلى أوروبا.. لسنا فندقاً

Date: 2019-11-02 13:10:22
تركيا: سنعيد دواعش سوريا إلى أوروبا.. لسنا فندقاً