بدعم من التحالف الدولي.. عنصران من داعش في قبضة "قسد"

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الكورد في سوريا، يوم الثلاثاء، القاء القبض على عنصرين في تنظيم داعش في عمليتين منفصلتين بريف دير الزور.

وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان، "نفذت وحداتنا وقوات التحالف الدولي عمليتين مشتركتين ضد خلايا تنظيم داعش في ريف ديرالزور".

وأوضح المركز أنه "بتاريخ 1 شباط اعتقلت قواتنا في قرية العزبة أحد إرهابيي داعش ممن تورطوا في عدد من العمليات الإرهابية".

وأضاف أن "العملية الثانية جرت اليوم الثلاثاء 2 شباط 2021 واعتقل خلالها إرهابي في قرية الطيانة وبحوزته أسلحة وذخائر".

و"قسد" حليف رئيسي للتحالف الدولي في سوريا لمحاربة داعش، وتشكل وحدات حماية الشعب الكوردية عمودها الفقري.