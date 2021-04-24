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بدعم التحالف.. قسد تطيح بداعشيين اثنين بريف دير الزور

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-24T15:08:13+0000
بدعم التحالف.. قسد تطيح بداعشيين اثنين بريف دير الزور

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، إلقاء القبض على عضوين من خلايا تنظيم داعش بريف دير الزور الشرقي.

وقالت قسد عبر تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، "الوحدات الخاصة في قوى الأمن الداخلي (الأسايش) قبضت على عضوين في خلية لتنظيم داعش، ينشطان في منطقة العزبة شرق دير الزور، خلال عملية أمنية بدعم جوي من التحالف الدولي".

وأوضحت قسد؛ أنه ،"جرت مصادرة أسلحة ومعدات ومستندات كانت بحوزتهم، وجرت مصادرة أسلحة ومعدات كانت بحوزتهم، ضمن العمل المشترك بين قوات سوريا الديمقراطية والاسايش والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع نشاطه في شمال وشرق سوريا".

ونفذت قوات سوريا الديمقراطية عشرات العمليات الامنية في ريف الحسكة ودير الزور ضد خلايا تنظيم داعش التي نشطت بشكل كبير منذ مطلع العام الجاري في المنطقة.

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