بدافع "الغيرة".. مقتل شخصين بإطلاق نار غربي ألمانيا

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الألمانية، يوم الخميس، عن مقتل شخصين بإطلاق نار في بلدة إسبلكامب غربي ألمانيا.

وذكرت الشرطة أن الضحيتين هما رجل وامرأة، وأن مطلق النار ما يزال هارباً، فيما ينتشر رجال الشرطة الخاصة في مكان الحادث.

وأوضح متحدّث باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس"، أن قوات الأمن تجهل أيضاً ما إذا مطلق النار هو أحد القتيلين أو أنه لاذ بالفرار.

وأطلقت الشرطة حملة مطاردة في المنطقة وأن مطلق النار الهارب مسلّح، وهو ما رفضت الشرطة الإدلاء بأي تعليق بشأنه.

وأفادت صحيفة محلية بأن أحد الشخصين قُتل في مبنى فيما الآخر قُتل في الشارع، علما بأن الشرطة أشارت إلى وجود "موقعي جريمة".

من جهتها، أفادت صحيفة "بيلد" أن إطلاق النار حصل بداعي "الغيرة"، من دون أن تورد مصدرا لمعلوماتها.

وتقع بلدة إسبلكامب، التي يقطنها حوالي 20 ألف نسمة، في ولاية شمال الراين وستفاليا بغرب ألمانيا.