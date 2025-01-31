بخطة "خداع" محكمة.. هروب جماعي من سجن في إيران

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة، بحصول عملية هروب جماعي من سجن "ديزل آباد" بمحافظة كرمنشاه غربي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "ركنا" الإيرانية، إن "سجن ديزل آباد بمحافظة كرمنشاة شهد فجر اليوم، عملية هروب جماعي، حيث تمكن تسعة شباب من الفرار بطريقة احتيالية مدروسة".

ووفقاً للوكالة، فإن "هؤلاء الشباب أعدوا خطة خداع محكمة للهروب من السجن، ما دفع السلطات الأمنية في المحافظة إلى التحرك الفوري، ونشر فرق عمليات وتحريات لتعقبهم".

وذكرت مصادر مطلعة، أن "الجهات الأمنية حصلت على بعض الأدلة حول أماكن اختباء الهاربين، فيما لا تزال الجهود مستمرة لإلقاء القبض عليهم".

ولم تكشف السلطات الإيرانية أو وسائل الإعلام التابعة لها عن هوية المعتقلين أو التهم الموجهة إليهم.