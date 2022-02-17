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بحماية جماعات مسلحة.. طائرات مسيّرة تهرب المخدرات بين بلدين مجاورين للعراق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-17T19:09:15+0000
بحماية جماعات مسلحة.. طائرات مسيّرة تهرب المخدرات بين بلدين مجاورين للعراق

شفق نيوز / أعلن الجيش الأردني، يوم الخميس، أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية، أصبحت تتم بواسطة الطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

وقال المسؤول في قيادة المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية، العقيد زيد الدباس، لصحيفة "الرأي" الأردنية، إن "الشيء الأخطر الذي لُمس مؤخراً هو وجود مجموعات مسلحة مرافقة لمجموعات التهريب، تستخدم في عملياتها سيارات مجهزة تجهيزا بشكل عال بالإضافة إلى طائرات مسيرة".

وأشار الدباس، إلى رصد "تنفيذ عمليات تسلل وهمية لغايات التمويه، لتنفيذ عمليات حقيقة في ذات الوقت بمواقع أخرى"، مؤكداً في الوقت نفسه "رصد 160 شبكة تعمل ضمن مناطق الجنوب السوري".

ونوه إلى أن "منذ الحصول على المعلومات تم مشاركتها مع الأشقاء في الجانب السوري، وكان هناك لقاءات على جميع المستويات في العاصمة عمان وعلى المعبر الحدودي".

وبحسب الصحيفة الأردنية، فإن "الطائرات المسيرة التي يستخدمها المهربون لا تستطيع نقل حمولة كبيرة جدا، حيث لا تتجاوز الحمولة الواحدة كغم واحد".

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