بحلول 2030.. "ألف رأس نووي" في الصين يثير مخاوف أمريكا

شفق نيوز/ كشف تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، المقدم إلى الكونغرس يوم الأربعاء، عن تجاوز الرؤوس النووية التي تمتلكها الصين حاجز الألف بحلول العام 2030، في وقت تمتلك حتى منتصف العام الجاري 600 رأس نووي فقط.

وجاء في تقرير البنتاغون: "تقدر وزارة الدفاع الأمريكية أن ترسانة الصين النووية ستستمر في النمو حتى عام 2035 على الأقل".

ووفقا للبنتاغون، تعمل الصين بنشاط على توسيع قواتها النووية وسط منافسة استراتيجية مكثفة مع الولايات المتحدة ودول أخرى. وقد أعربت واشنطن مرارا عن قلقها إزاء التحديث المتسارع لترسانة الصين النووية.

وفي أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض أن واشنطن تعتبر أن بكين تعمل على بناء أسلحتها النووية، في حين لا يوجد اتفاق بين الصين والولايات المتحدة على غرار معاهدة (ستارت) الروسية الأمريكية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي وافق في مارس الماضي على "المبادئ التوجيهية للأسلحة النووية" المنقحة التي تركز الآن على الصين والتوسع السريع لقدراتها النووية، بالإضافة إلى " التنسيق " النووي المحتمل بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

ومن جهته، أكد مصدر في الخارجية الصينية أن بلاده تحتفظ بقدرتها النووية عند الحد الأدنى الضروري للأمن القومي. مشيرا إلى أن الصين لا ولن تدخل في سباق تسلح مع أحد.