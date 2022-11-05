بحضور 3000 شخص.. البابا يقيم قداس "العدل والسلام" في البحرين

شفق نيوز/ تجمع قرابة ثلاثين ألف شخص، يوم السبت، في ملعب البحرين، بحماسة منذ ساعات الصباح الأولى للمشاركة في قداس يرأسه البابا فرنسيس، في ثالث يوم من زيارته الى البحرين.

وتوزع المشاركون المتحدرين غالبيتهم من دول آسيوية على مقاعد وساحة ملعب البحرين، المنشأة الرياضية الأكبر في المملكة والواقعة بمنطقة الرفاع.

وتوافدت عائلات مع أطفالها ومسنون ورجال دين كانوا قد سجلوا أسمائهم منذ أسابيع لحضور قداس "من أجل العدل والسلام" الذي بدأ عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

وألقى البابا خلال القداس كلمة باللغة الإسبانية، هي الخامسة له منذ وصوله إلى البحرين،. ودخل البابا فرنسيس، للملعب على متن السيارة البابوية التي يستخدمها خلال زياراته الخارجية.

وأقامت البحرين البالغ تعداد سكانها 1,4 مليون نسمة، علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان في العام 2000، ويقطنها نحو ثمانين ألف مسيحي كاثوليكي، هم عمال من الهند والفيليبين بشكل أساسي.