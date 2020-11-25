بحضور شخصيات معارضة والإتفاق على 17 بنداً.. الحسكة تحتضن مؤتمر "مستقبل سوريا"

شفق نيوز/ عقد مجلس سوريا الديمقراطية يوم الأربعاء المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات بمدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

وحضر في المؤتمر حوالي 300 عضو من المكونات المجتمعية في شمال وشرق سوريا كافة، وممثلين عن القوى والأحزاب السياسية وشخصيات مستقلة وشيوخ ووجهاء العشائر وممثلين عن الإدارة الذاتية الكوردية وقوات سوريا الديمقراطية.

وشارك في المؤتمر شخصيات معارضة من مختلف منصات المعارضة السورية كجمال سليمان من منصة القاهرة للمعارضة السورية وقدري جميل من منصة موسكو، وأكثر من عشر شخصيات معارضة خارج البلاد.

وقالت أمينة عمر، الرئيسة المشاركة لمجلس سوريا الديمقراطية، في كلمة افتتاحية إن المؤتمر يهدف إلى تطوير وتمكين الإدارات الذاتية والمدنية شمال شرقي سوريا.

كما أعلنت عمر عن تضامنهم مع كافة النساء اللواتي يعانين من الظلم والاضطهاد في العالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي تزامن مع عقد المؤتمر ويصادف الـ25 من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.

وقال مصدر مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن المؤتمر يضم شخصيات عشائرية ومن المجتمع المدني وشخصيات تكنوقراط وقوى سياسية وستركز أعمال المؤتمر على مواضيع ضمان المواطنة الحرة وتحقيق الحقوق المتساوية لجميع المكونات، وتطوير الإدارة الذاتية وزيادة التشاركية فيها.

وأوضح مجلس سوريا الديمقراطي في البيان الختامي للمؤتمر ورد لوكالة شفق نيوز نسخة منه أنه "عقد مجلس سوريا الديمقراطي ثلاث عشرة ندوة حوارية وسلسلة لقاءات جماهيرية تجسيدا للديمقراطية المباشرة في مختلف مدن وبلدات شمال وشرق سوريا، بهدف ضمان المواطنة المتساوية وحقوق كل المكونات في سوريا موحدة، وتعزيز التشاركية في مؤسسات الإدارة الذاتية، وتطوير وتمكين الإدارات الذاتية والمدنية".

وأضاف البيان أن " المؤتمر طرح العديد من الآراء والمقترحات بما يخص الحوار السوري -السوري وسبل المشاركة في العملية السياسية وإنهاء الاستبداد والإرهاب والاحتلالات، وتطوير وتمكين الإدارة الذاتية وضمان الحريات والحقوق وتطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والعودة الآمنة والطوعية للمهجرين النازحين إلى ديارهم وانهاء كافة اشكال التغير الديمغرافي وإطلاق المعتقلين السياسيين وكشف عن مصير المختطفين والمغيبين قسريا".

وصادق المؤتمر في الختام على ورقة عمل تضم 17 بنداً حول مستقبل سوريا وهي:

-التأكيد على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها، والإقرار الدستوري بحقوق كافة المكونات القومية والدينية والاجتماعية.

- حل الازمة السورية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وجميع القرارات الأممية ذات الصلة والتأكيد على ضرورة إشراك مجلس سوريا الديمقراطية في كامل العملية السياسية وتحقيق أهداف الشعب السوري في الدولة الديمقراطية التعددية اللامركزية.

- متابعة الحوار مع كافة الأطراف السورية المؤمنة بالحل السياسي الوطنية التغيير الجذري الديمقراطي دون استثناء.

- التحضير للانتخابات محلية في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية خلال مدة لا تتجاوز العام.

-إعادة هيكلة مؤسسات النظام الإداري لشمال وشرق سوريا بهدف التخفيف من الحالة البيروقراطية فيها.

-إعادة تقييم عمل وأداء مؤهلات وموظفي الإدارة وتدريبهم، والعمل على تطوير وتمكين وتوسيع الأدارة ورفدها بالتكنوقراط.

-الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي، وترسيخ مفاهيم المواطنة وقبول الآخر، ومكافحة التعصب والتطرف بكافة أشكاله، وتعزيز التلاحم بين المكونات لدرء الفتن التي تستهدف النسيج المجتمعي الوطني.

- تمكين وتعزيز دور المرأة والشباب في كافة المؤسسات.

- دعم قوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد الإرهاب والتطرف بدعم من التحالف الدولي بما يحفظ الأمن والاستقرار.

-إصلاح الجهاز القضائي بما يضمن الحفاظ على استقلاليته ونزاهته.

-الزام الأجهزة الأمنية بالقانون والأمر القضائي، وتطوير عملها وأدائها بما يتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان.

-مكافحة الفساد وتفعيل جهاز الرقابة والتفتيش المركزية في مؤسسات الإدارة الذاتية.

-وضع خطط إستراتيجية تنموية للاقتصاد وتسهيل الاستثمارات وإعطاء الأولوية للاستثمارات الوطنية.

-تأمين الإدارة الذاتية للسلع والمواد الأولية ومنع الإحتكار، ومراقبة الأسواق وتحديد الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطن.

-مكافحة التهريب وضبط الحدود والمعابر وإعادة النظر في رسوم الضرائب والجمارك.

-تمكين القطاع الزراعي ودعم الفلاحين وتوفير المستلزمات الزراعية وترشيد التصدير خصوصاً الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية.

- الاستمرار في تطوير وتحسين وتوحيد النظام التعليمي ومنشآته وتوفير المناهج العلمية ورفع مستوى الكادر التعليمي وتأهيلهم وإيجاد آلية للاعتراف بالعملية التعليمية.

- مطالبة المجتمع الدولي لإعادة الإعمار في المناطق المحررة من قبل قوات سوريا الديمقراطية من أجل عودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم.