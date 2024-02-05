بحثاً عن "الهدنة".. بلينكن في السعودية ببداية جولته الشرق أوسطية

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول محطاته الشرق أوسطية، الهادفة لضمان التوصل إلى هدنة جديدة بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي خامس زيارة يقوم بها إلى المنطقة منذ الهجوم الذي شنّته حماس على مستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر، سيتوقف بلينكن في السعودية وإسرائيل ومصر وقطر.

وشدد بلينكن قبل الزيارة على ضرورة "الاستجابة بشكل عاجل إلى الاحتياجات الإنسانية في غزة"، بعدما دقّت مجموعات الإغاثة مرارا ناقوس الخطر حيال التداعيات المدمّرة للحرب التي تقترب من دخول شهرها الخامس، على الجيب المحاصر.