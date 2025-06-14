بحادث مرور وغرق.. مصرع شابين في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة كركوك، اليوم السبت، بتسجيل حالتي وفاة لشابين في حادثين منفصلين وقعا داخل المحافظة، أحدهما غرقاً خلال رحلة ترفيهية، والآخر إثر حادث مروري.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شابًا يبلغ من العمر 20 عامًا لقي مصرعه غرقاً في منطقة قوشقاية التابعة لناحية التون كوبري، الواقعة على بُعد 45 كيلومترًا شمال كركوك، أثناء رحلة ترفيهية برفقة خمسة من أصدقائه".

وأوضح أن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشاله من المياه وهو على قيد الحياة، لكنه توفي لاحقاً في المستشفى متأثرًا بحالته الصحية".

وفي حادث منفصل، أشار المصدر إلى وفاة المنتسب رأفت الحمداني، نتيجة حادث مروري مؤسف على طريق كركوك – ملا عبدالله، جنوب غربي المحافظة. و

وتشهد محافظة كركوك بين الحين والآخر حوادث غرق وحوادث مرورية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتوجه الشباب إلى الأنهر والمسطحات المائية التي تفتقر في الغالب إلى إجراءات السلامة والرقابة.