سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بحادثة اقتحام الكونغرس.. استدعاء ترامب للمثول أمام لجنة التحقيق الشهر المقبل

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-21T19:22:41+0000
بحادثة اقتحام الكونغرس.. استدعاء ترامب للمثول أمام لجنة التحقيق الشهر المقبل

شفق نيوز/ أعلن رئيس لجنة التحقيق في أحداث الهجوم على مبنى الكونغرس بيني طومسون أنه أصدر مذكرة استدعاء للرئيس السابق دونالد ترامب للشهادة تحت القسم في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأرسل طومسون هذا الاستدعاء إلى محامي ترامب بعد تصويت أعضاء اللجنة التسعة لمثول الرئيس السابق أمام أعضاء اللجنة في مجلس النواب.

وأمرت اللجنة ترامب أيضا بأن يبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من نوفمبر بينها تقرير عن كل الاتصالات التي أجراها في السادس من يناير 2021.

وتتهم اللجنة رسميا ترامب بالعمل على إلغاء الانتخابات الرئاسية السابقة وعرقلة انتقال السلطة الديمقراطي، وهو ما نتج عنه اقتحام الكونغرس يوم السادس من يناير من العام الماضي.

وبعد وقت قصير على مخاطبة ترامب أنصاره، في السادس من يناير، نزل حشد يرفع أعلاما كتب عليها "ترامب 2020" إلى حديقة ناشونال مول وصولا إلى مقر الكونغرس الأميركي. واقتحم المئات منهم مبنى الكابيتول.

وتتألف اللجنة البرلمانية من 7 ديموقراطيين وجمهوريَّين، وسبق أن عقدت جلسات استماع لأكثر من ألف شاهد بينهم ابنة ترامب، إيفانكا، وابنه دونالد ترامب الابن، لكشف وقائع ما حصل وما فعله ترامب قبل الاقتحام وخلاله وبعده.

related

لجنة التحقيق في الهجوم على الكونغرس: مستشار ترامب حرض على القتل

Date: 2022-10-13 14:17:40
لجنة التحقيق في الهجوم على الكونغرس: مستشار ترامب حرض على القتل

القبض على "مناصرة" لترامب بتهمة "سرقة بيانات" من مكتب بيلوسي تنوي بيعها للمخابرات الروسية

Date: 2021-01-19 12:33:17
القبض على "مناصرة" لترامب بتهمة "سرقة بيانات" من مكتب بيلوسي تنوي بيعها للمخابرات الروسية

ترامب: يريدون مني الترشح للرئاسة و سأفكر بالأمر

Date: 2021-03-17 05:48:41
ترامب: يريدون مني الترشح للرئاسة و سأفكر بالأمر

الولايات المتحدة تقرر رفع عدد قواتها العسكرية في السعودية

Date: 2019-11-19 21:32:20
الولايات المتحدة تقرر رفع عدد قواتها العسكرية في السعودية

رغم خسارة الانتخابات.. ابنة "سيد" احتلال العراق تتوعد ترامب

Date: 2022-08-17 06:48:14
رغم خسارة الانتخابات.. ابنة "سيد" احتلال العراق تتوعد ترامب

ترامب يوافق على لقاء أمريكي - إيراني

Date: 2019-07-17 21:40:22
ترامب يوافق على لقاء أمريكي - إيراني

أمريكا تعلن حالة الطوارئ لمكافحة كورونا

Date: 2020-03-13 21:52:28
أمريكا تعلن حالة الطوارئ لمكافحة كورونا

سيناتور: ننجز الآن العقوبات ضد تركيا ولن نترك داعش يحتفل بخيانة ترامب للكورد

Date: 2019-10-09 20:33:05
سيناتور: ننجز الآن العقوبات ضد تركيا ولن نترك داعش يحتفل بخيانة ترامب للكورد