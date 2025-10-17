بثوا رسائل تشيد "بحماس".. قراصنة يخترقون 4 مطارات في كندا وأميركا

شفق نيوز/ أوتاوا/ واشنطن

قالت مصادر أمنية، يوم الجمعة، إن متسللين إلكترونيين سيطروا على أنظمة مكبرات الصوت العامة في 4 مطارات، 3 منها في كندا وواحد في الولايات المتحدة، لبث رسائل تشيد بحركة "حماس".

وقالت الشرطة الملكية الكندية في كيلونا، إن "خدمة بث الإعلانات في مطار كيلونا الدولي في كولومبيا البريطانية تعرضت لاختراق لفترة وجيزة وتم نشر محتوى غير مصرح به".

وأضافت أنها "تحقق في الاختراق مع أجهزة أخرى وأحجمت عن تقديم المزيد من التفاصيل".

وفقا لمتحدث باسم المطار، فقد بث المتسللون الإلكترونيون رسائل وموسيقى عبر نظام مكبرات الصوت في مطار فيكتوريا الدولي في كولومبيا البريطانية.

حيث قال المتحدث إن القراصنة اخترقوا برمجيات طرف ثالث للدخول إلى نظام مكبرات الصوت، وتحول المطار إلى نظام داخلي لاستعادة السيطرة.

من جهته، قال وزير النقل الأميركي شون دافي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن القراصنة سيطروا كذلك على نظام مكبرات الصوت في مطار هاريسبورغ الدولي في بنسلفانيا.

وأضاف أن إدارة الطيران الاتحادية ومسؤولي المطار يحققون في الأمر.

واخترق المتسللون أيضا شاشات عرض معلومات الرحلات الجوية ونظام مكبرات الصوت في مطار ويندسور الدولي في أونتاريو، وعرضوا "صورا وإعلانات غير مصرح بها"، وفقا لمسؤولي المطار.