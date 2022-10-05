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بتوقيع بوتين.. روسيا تستحوذ على أكبر محطة نووية بأوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-05T16:37:25+0000
بتوقيع بوتين.. روسيا تستحوذ على أكبر محطة نووية بأوكرانيا

شفق نيوز/ وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاربعاء، مرسوما يأمر فيه بنقل إدارة محطة زاباروجيا النووية إلى روسيا.

وقال المرسوم: "ينبغي على حكومة روسيا الاتحادية تأمين قبول المنشآت النووية لمحطة زاباروجيا النووية والممتلكات الأخرى اللازمة لتنفيذ أنشطتها في ملكية فدرالية".

وسيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوروبا، في مطلع مارس، وهي ليست بعيدة عن خط التماس بين الأراضي التي تسيطر عليها كييف وتلك التي تحتلها موسكو.

وتم تصميم محطة زابوريجيا للطاقة النووية منذ زمن الاتحاد السوفيتي السابق وبدأ العمل في تشييدها عام 1980، وتحتوي على 6 مفاعلات تسمى مفاعلات "القدرة المائية - المائية في.في.إي.آر-1000 في-320".

يتم تبريد المفاعلات بالماء وتهدئة نيوتروناتها أيضا بالماء، وتعمل باليورانيوم 235 الذي يقدر نصف عمره بأكثر من 700 مليون سنة.

تم توصيل مفاعلها السادس بالشبكة في عام 1995، وتعد الأكبر في أوروبا وواحدة من أكبر 10 محطات طاقة في العالم.

وتمتلك كل وحدة من وحدات زابوريجيا الست سعة صافية تبلغ 950 ميغاواط كهربائية، أو ما مجموعه 5.7 غيغاواط كهربائية، وتغطي 20 بالمئة من استهلاك أوكرانيا للكهرباء.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على معاهدات ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية هي لوغانسك ودونيتسك و خيرسون و زابوريجيا خلال حفل كبير أقيم في الكرملين.

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